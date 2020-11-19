Акция протеста родителей армянских солдат в Эчмиадзине

Семьи без вести пропавших армянских военнослужащих сегодня собрались перед войсковой частью Эчмиадзина, где служили их дети, сообщает «Айсор».

Согласно информации, после безрезультатного ожидание больше часа, один из собравшихся ударил ногой по двери пропускного пункта, потребовав открыть ее.

Через какое-то время к ним вышел один из представителей воинской части и пригласил войти родственников пропавших без вести военнослужащих.

По словам родственников без вести пропавших военнослужащих, все учреждения, в которые они обращались, призывают их только ждать, оказывать давление на Красный Крест.

Они заверили, что уже обращались во все соответствующие организации, отправляли всем письма, но никто не отвечает.