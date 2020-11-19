Шойгу уже в Баку

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Баку, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в субботу он побывал в Ереване, где провел переговоры с коллегой из Армении и премьер-министром Николом Пашиняном.

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