Жизнь после войны: после хлопководов и табаководы бьют рекорды!
На полях Азербайджана продолжается сбор табака. По данным на 20 ноября, фермеры собрали 6065,2 тонны, а в пункты приема сдано 5087,5 тонны сухого табака.
Благодаря соблюдению правил агротехнического ухода и правильному выбору саженцев в этом году средняя производительность в табаководстве, как и в хлопководстве (о чем haqqin.az уже сообщал), повысилась. По итогам 2019 года она составляла 19,3 центнера, а в этом году фермеры обновили данный показатель, хотя год еще не закончился.
Стоит отметить, что в 2020 году в Азербайджане под табаководство было выделено 3144 гектара земли в 12 районах, а также в Нахчыванской Автономной Республике. Большая часть посевных площадей находится в традиционных для азербайджанского табаководства районах – Шеки (1108 га), Гахе (496,5), Огузе (269). Средняя урожайность в Шеки – 32,5 центнера, в Гахе – 13,5, в Огузе – 14,9. Высокая продуктивность была зафиксирована также в Загатале, Балакене, Габале, Товузе, Исмаиллы, Гёранбое, Лерике, Масаллы и Ярдымлы.
Стоит отметить, что табаководство в Азербайджане поддерживается государством. Расширение механизмов господдержки стимулирует развитие табаководства. За каждый гектар фермеры-табаководы получают от государства субсидию в размере 280 манатов. Помимо этого, за каждую тонну сухого табака, сданную в пункт приема, фермерам платят 50 манатов, а за тонну сырого табака – 5 манатов.
Вся информация о полученном от фермеров продукте вносится в Электронную информационную систему сельского хозяйства. После проверки информации субсидии поступают на банковские карты фермеров. В этом году субсидии за продукцию начнутся выдаваться во второй декаде декабря. А пока сбор урожая продолжается. Завершить его планируется в оптимальные сроки.