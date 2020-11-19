Жизнь после войны: после хлопководов и табаководы бьют рекорды!

Благодаря соблюдению правил агротехнического ухода и правильному выбору саженцев в этом году средняя производительность в табаководстве, как и в хлопководстве (о чем haqqin.az уже сообщал), повысилась. По итогам 2019 года она составляла 19,3 центнера, а в этом году фермеры обновили данный показатель, хотя год еще не закончился.

Стоит отметить, что в 2020 году в Азербайджане под табаководство было выделено 3144 гектара земли в 12 районах, а также в Нахчыванской Автономной Республике. Большая часть посевных площадей находится в традиционных для азербайджанского табаководства районах – Шеки (1108 га), Гахе (496,5), Огузе (269). Средняя урожайность в Шеки – 32,5 центнера, в Гахе – 13,5, в Огузе – 14,9. Высокая продуктивность была зафиксирована также в Загатале, Балакене, Габале, Товузе, Исмаиллы, Гёранбое, Лерике, Масаллы и Ярдымлы.