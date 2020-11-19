Перед самым началом Отечественной войны за освобождение Карабах а Эльгюн Гулиев получил направление в школу села Сорс в Лерикском районе, где должен был преподавать историю. Но стать учителем ему было не суждено – он отправился добровольцем на фронт и принял участие в боях за Шушу.

«Хотя ваш брат и не успел поработать учителем истории, но зато сегодня своими руками вершит историю. Наберитесь терпения, я лично принесу вам весть о победе». Такое послание отправил своим сестрам незадолго до гибели 28-летний шехид из села Гёйляр Шемахинского района Эльгюн Гулиев.

Семью Гулиевой по праву можно назвать учительской – много лет учили детей в школе мать Эльгюна и три его сестры. После школы сначала он стал учеником Шекинского исламского колледж чтецов Корана, а после окончания колледжа поступил в Сумгаитский государственный университет и получил диплом учителя истории.

«Эльгюн был настоящим патриотом. Зная историю Азербайджана, он не мог смириться с оккупацией наших земель. Мог часами приводить исторические факты, свидетельствующие о захвате армянами чужой земли. Где только мог, разоблачал фальшивые армянские мифы. Стремление восстановить справедливость и заставило его стать воином-добровольцем», - рассказывает Кенуль Ибрагимова.

Уже из мест боевых действий Эльгюн звонил сестрам и говорил, чтобы они как можно больше рассказывали детям об истории родной страны. Он был убежден, что история - главное, чтобы любить и защищать свою Родину.

«Он очень любил рассказывать детям о наших национальных героях, и сам вошел в историю как герой», - убеждена Кенуль Ибрагимова.

Как призывник Азербайджанской армии Эльгюн Гулиев служил в Физулинском районе. Как раз в то время произошли апрельские бои. Он хотел принять участие в них и даже направил официальное обращение командованию. Но тогда попасть на войну ему не удалось. А на сей раз он был настойчив и воевал на карабахском фронте.

«После военной службы Эльгюн еще больше стремился участвовать в борьбе за Карабах. Верил, что Азербайджан освободит свои земли. О том, что он ушел на фронт, мы узнали лишь после того, как он погиб…», - говорит родственница.

Эльгюн воевал всего 10 дней - с 28 сентября по 8 ноября, но успел проявить отвагу и мужество. 9 ноября при взятии Шуши погиб. Он был тяжело ранен вблизи Шуши и остался на поле боя…

«Сам хотел сообщить семье о победе. В последнем телефонном звонке близким предупредил, что садится зарядка, звонить не сможет, так что не надо беспокоиться… », - сказала она.

А потом близкие узнали, что Эльгюн был ранен на подступах к Шуше, но не покинул поле боя. Он погиб в строю как воин.

12 ноября Эльгюн Гулиев был похоронен в родном селе Гёйляр Шемахинского района. В последний путь героя провожали все односельчане. Родственники Гулиева попросили, чтобы школа в селе Сорс Лерикского района, в которой ему так и не довелось преподавать историю, была названа в его честь.