Лавров: Пашинян и Саркисян подтвердили, что исполнят обязательства

Совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабах у является безальтернативным путем преодоления кризиса, попытки подвергнуть его сомнению неприемлемы. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита российской межведомственной делегации в Армению, передает ТАСС.

"Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер. Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми. И мы подтвердили нашу решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать", - отметил министр.

Глава МИД РФ также сообщил, что главное внимание в ходе переговоров российской делегации в Ереване было уделено задачам по четкому и полноценному выполнению заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

"Главное внимание уделили задачам, связанным с обеспечением четкого и полноценного выполнения совместного заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха и о реализации миротворческой операции, о проведении гуманитарных действий в поддержку гражданского населения", - сказал Лавров.

Премьер-министр и президент Армении на встречах с делегацией РФ в Ереване подтвердили полную приверженность выполнению соглашения по Карабаху, добавил Лавров.