В Ереване завершился митинг оппозиции

Один из организаторов акции, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявил, что о дате нового митинга будет сообщено позднее.

Бывший директор СНБ, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян в ходе митинга в субботу опроверг утверждения властей о том, что в случае отставки премьера боевые действия в Карабахе могут возобновиться.

"Я официально заявляю, что мы не собираемся возобновлять войну. Мы говорим, что потерпевший поражение лидер не может представлять интересы армян, не может выдвигать ни одной проармянской позиции, найти нормальные решения. Мы не хотим войны, мы не хотели ее с самого начала. Его спровоцировал Никол Пашинян в результате своей некомпетентной внешней политики", - сказал Ванецян.

В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.