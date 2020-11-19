Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Баку началась встреча российской межведомственной делегации с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

"В Баку началась встреча российской межведомственной делегации с президентом Азербайджана", - написала Захарова на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию фотографией, где запечатлено рукопожатие главы МИД РФ Сергея Лаврова с азербайджанским лидером.

Российская делегация, в состав которой, кроме главы МИД РФ, вошли вице-премьеры Алексей Оверчук и Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Баку из Еревана. Также в субботу в Баку прибыл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который провел переговоры с Ильхамом Алиевым.