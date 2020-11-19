Тофик Зульфугаров: «Сегодня все говорят о статусе Нагорного Карабаха...»

«Сегодня все говорят о статусе ... Вроде об одном и том же, а на самом деле о двух разных понятиях», - написал на своей странице в Facebook бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, сообщает haqqin.az.

«Первое — это окончательный статус, который должен стать результатом достаточно продолжительного процесса урегулирования, возможно, в результате переговоров, а может быть, и без них, как это произошло на всей взятой ВС Азербайджана под контроль территории.

Второе – на территории, взятой под контроль российскими силами по поддержанию мира (СПМ), формируется временный статус, который представляет собой комплекс военно-технических мер и условий де-факто.

Позиция Азербайджана заключается в том, чтобы этот временный статус должен обеспечить переход к окончательному статусу, предполагающему восстановление суверенных прав Азербайджана в полном объеме. Поэтому этим силам, как и турецким, необходим мандат, который определит их полномочия и задачи на период до окончательного урегулирования и достижения окончательного статуса.

Вот такая научно-теоретическая классификация нынешней ситуации со статусом», - заявил экс-глава МИД.