Отложен визит главы МИД Ирана в Баку и Москву

Визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан и Россию, который должен был состояться 23-24 ноября, переносится. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаеде, передает ТАСС.

"Перенос поездки Зарифа в Москву и Баку связан с внеочередной программой правительства по проведению бюджетных заседаний на этой неделе, при которых обязательно присутствие всех министров", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.