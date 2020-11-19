Ильхам Алиев рассказал Шойгу: «У нас паспорта наемников из Франции, Канады, Ливана... воевавших на стороне армян»

«Сегодня мы обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно и это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая министра обороны России Сергея Шойгу, сообщает АзерТАдж.

Глава государства напомнил министру обороны России о том, что рассказывал ему о позиции Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту.

«Вы нас посещали в конце августа. Тогда - и в июле, и в августе - были две попытки военной провокации, вооруженной провокации против Азербайджана. Одна была совершена на границе в Товузском районе, другая – в августе, та была в июле, а в августе была попытка проникновения диверсионной группы вооруженных сил Армении через линию соприкосновения и глава этой группы был задержан, и его показания свидетельствовали именно о намерении устроить вооруженную провокацию. Эта политика продолжалась и закончилась тем, что в конце сентября наши населенные пункты были в очередной раз атакованы армянскими вооруженными силами и нам пришлось дать им достойный ответ. Ну что произошло после, мы все хорошо знаем.

После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, который считаю очень важным политическим документом, который, по существу, ставит точку в многолетнем противостоянии. Хотел бы выразить благодарность вам, также руководству России, Президенту Владимиру Владимировичу Путину за активное личное участие в подготовке и принятии этого важного политического документа.

К сожалению, за период военных действий армянской стороной были грубо нарушены все нормы ведения войны, а также гуманитарные нормы. Наши города и села подвергались ежедневной бомбардировке. В результате 94 мирных жителя Азербайджана погибли, среди них дети и женщины, более 400 получили ранения и более 3 тысяч домов пришли в негодность, либо полностью были разрушены. Практически ежедневно обстрелам, минометным и артиллерийским обстрелам подвергались города, расположенные вблизи, в зоне военных действий, но также были и атаки баллистическими ракетами города Гянджи, Мингячевира, Барды и других городов, целенаправленные атаки, нацеленные на уничтожение мирного населения. Все эти военные преступления нами задокументированы, и использование баллистических ракет и кассетных боеприпасов, и фосфорных боеприпасов, и соответствующие поручения даны в связи с дальнейшими правовыми действиями, которые будут предприняты азербайджанской стороной», - сказал президент Азербайджана.