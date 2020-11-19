Ванецян о причинах увольнения главы спецслужб Армении
Экс-директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Отечество" Артур Ванецян в ходе митинга в субботу сообщил причину, по которой Микаел Амбарцумян на днях покинул пост директора СНБ, сообщает «Спутник-Армения».
По словам Ванецяна, премьер Никол Пашинян поручил Амбарцумяну инициировать уголовное преследование в отношении Вазгена Манукяна – бывшего премьер-министра и экс-председателя Общественного совета.
В конце октября, в разгар войны в Карабахе, Манукян в своем заявлении призвал Пашиняна уйти в отставку и передать власть военным.
Сам Ванецян, по его словам, в бытность директором СНБ также имел повод отказаться от выполнения незаконных требований премьера.
Он считает, что Пашинян сегодня делает то же самое, против чего сам боролся. Именно для борьбы с этими явлениями его в свое время привели к власти.