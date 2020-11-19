Ванецян о причинах увольнения главы спецслужб Армении

Экс-директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Отечество" Артур Ванецян в ходе митинга в субботу сообщил причину, по которой Микаел Амбарцумян на днях покинул пост директора СНБ, сообщает «Спутник-Армения».

По словам Ванецяна, премьер Никол Пашинян поручил Амбарцумяну инициировать уголовное преследование в отношении Вазгена Манукяна – бывшего премьер-министра и экс-председателя Общественного совета.

В конце октября, в разгар войны в Карабахе, Манукян в своем заявлении призвал Пашиняна уйти в отставку и передать власть военным.

Сам Ванецян, по его словам, в бытность директором СНБ также имел повод отказаться от выполнения незаконных требований премьера.

Он считает, что Пашинян сегодня делает то же самое, против чего сам боролся. Именно для борьбы с этими явлениями его в свое время привели к власти.