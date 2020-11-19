Лавров о безальтернативности соглашения по Карабаху

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что участники встречи подтвердили безальтернативность трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, сообщает РИА Новости.

"Переговоры прошли и в формате нашей межведомственной делегации, и затем состоялись дополнительно консультации в узком составе. Главный вывод - полностью подтверждена актуальность и безальтернативность договоренности, которая была достигнута Россией, Азербайджаном и Арменией 9 ноября", - сказал Лавров журналистам.

Российский министр добавил, что эта договоренность "остановила кровопролитие и заложила долгосрочное урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха".