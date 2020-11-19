Лавров: Позиции Москвы и Баку по восстановлению мира в Карабахе совпадают

Позиции Москвы и Баку по созданию условий для восстановления межконфессионального и межэтнического мира в Нагорном Карабахе полностью совпадают. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита российской делегации в Азербайджан, передает ТАСС.

"У нас также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения", - сказал министр.

Лавров добавил, что в ходе сегодняшних переговоров стороны обсудили целый ряд конкретных направлений, которые будут этому способствовать и которые РФ будет совместно реализовывать вместе с азербайджанской и армянской сторонами.