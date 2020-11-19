Спиваков и Гребенщиков просят за армян с острова Тимбукту наша реакция
На днях интернет-сайт Meduza опубликовал открытое письмо группы видных деятелей культуры, искусства и бизнеса, призвавших организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) «…защитить христианские памятники в Нагорном Карабахе».
А чтобы в проявлении этой тревоги за судьбу христианских памятников не так явно проступал армянский акцент, стандартный подбор озабоченных подписантов (Гарик Мартиросян, Сарик Андреасян, Арташес Саркисян, Геворк Вермишян и еще порядка семидесяти фамилий с аналогичным окончанием) был совсем немного разбавлен именами отдельных представителей российской культуры, которые вместе со своими братьями по вере почему-то убеждены, что после завершения боев в Нагорном Карабахе памятники христианства, расположенные на этой земле «…находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму». Цитата из открытого письма.
Поскольку на сей раз мы имеем дело не с очередной штамповкой армянского агитропа, а с адресованным в ООН документом, подписанным к тому же такими видными деятелями российской культуры, как кинорежиссеры Александр Сокуров и Алексей Герман-младший, дирижер Теодор Курентзис, музыканты Владимир Спиваков и Борис Гребенщиков, актриса Светлана Немоляева, хочу обратиться к ним с предложением рассмотреть предмет их озабоченности и расставить необходимые акценты.
К сожалению, все попытки вступить в мало-мальски конструктивный диалог с нашими географическими соседями были обречены изначально, напоминая тщетные попытки докричаться до оглохшего.
А потому, уважаемые деятели российской культуры, предлагаю отложить на время экстраполяцию будущего (кто знает, что случится завтра, которое вас так тревожит?) и поговорить о происходящем на земле Нагорного Карабаха уже сегодня.
Будучи людьми образованными и просвещенными, вы не можете не понимать, что, публично выразив тревогу по поводу грядущей судьбы христианских памятников в освобожденном от оккупации Нагорном Карабахе и не приведя ни одного довода в пользу этой, мягко говоря, странной озабоченности, вы обвинили в склонности к уничтожению, разрушению и вандализму весь азербайджанский народ! Остается только надеяться либо на то, что вы поставили свою подпись по инерции, не глядя, либо отдельные абзацы открытого письма в ЮНЕСКО были вставлены армянскими редакторами уже после того, как вы подписались.
Но и в том, и в другом случае это не освобождает вас от обязанности (если вас коробит слово «обязанность», можете назвать это «долгом чести») принести публичные извинения азербайджанскому народу.
А заодно и всем народам России и бывшего СССР, которым вера в Аллаха никогда не мешала с должным почтением и пониманием относиться к традициям других религиозных конфессий.
Думаю, вам, как представителям страны, гордящейся своей духовностью и культурными традициями, было бы любопытно узнать, какое количество наших исторических памятников, шедевров древнего зодчества и культурных объектов было уничтожено и дотла разорено за тридцать лет армянской оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему азербайджанских районов.
Но это - тема отдельной публикации.
Возвращаясь же к религии, хочу показать вам, уважаемые российские деятели культуры, во что армяне превращали наши мечети...
Согласитесь, подобные фотодокументы дают Азербайджану куда больше прав бить во все колокола относительно грядущей судьбы мечетей, мусульманских кладбищ и других религиозных памятников на территории так называемой «Республики Артсах», на полном основании убеждая ЮНЕСКО, что эти религиозные и культурно-исторические объекты «…находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму».
В этой связи уместно вспомнить дискуссию конца 40-х годов прошлого века в парламенте Великобритании, когда один из британских генералов, только что вернувшийся из Индии, предложил с целью обуздания мусульманского террора заворачивать тела сикхов-самоубийц в шкуры свиней и лишить их таким образом права быть погребенным по законам ислама.
На что кто-то из парламентариев крикнул с места:
«Постыдитесь, генерал! Мы же цивилизованная нация, а не каннибалы с острова Тимбукту!..»
И последнее.
Учитывая все изложенное, мы, наверное, могли бы предложить Александру Сокурову, Алексею Герману-младшему, Теодору Курентзису, Владимиру Спивакову, Борису Гребенщикову и Светлане Немоляевой подписаться под открытым письмом в ЮНЕСКО, в котором излагается просьба спасти от уничтожения, разрушения и вандализма памятники мусульманского культурного, художественного и архитектурного наследия на территории Нагорного Карабаха, придать им необходимый статус и включить их в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Могли бы, но не станем.
И не потому, что эти люди, скорее всего, откажутся.
Просто спасать уже, по сути, нечего.
Каннибалы с острова Тимбукту постарались…