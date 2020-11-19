Спиваков и Гребенщиков просят за армян с острова Тимбукту наша реакция

Айдын Керимов, автор haqqin.az

На днях интернет-сайт Meduza опубликовал открытое письмо группы видных деятелей культуры, искусства и бизнеса, призвавших организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) «…защитить христианские памятники в Нагорном Карабахе».

А чтобы в проявлении этой тревоги за судьбу христианских памятников не так явно проступал армянский акцент, стандартный подбор озабоченных подписантов (Гарик Мартиросян, Сарик Андреасян, Арташес Саркисян, Геворк Вермишян и еще порядка семидесяти фамилий с аналогичным окончанием) был совсем немного разбавлен именами отдельных представителей российской культуры, которые вместе со своими братьями по вере почему-то убеждены, что после завершения боев в Нагорном Карабахе памятники христианства, расположенные на этой земле «…находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму». Цитата из открытого письма.

Спивакова и Гребенщикова объединила армянская боль

Поскольку на сей раз мы имеем дело не с очередной штамповкой армянского агитропа, а с адресованным в ООН документом, подписанным к тому же такими видными деятелями российской культуры, как кинорежиссеры Александр Сокуров и Алексей Герман-младший, дирижер Теодор Курентзис, музыканты Владимир Спиваков и Борис Гребенщиков, актриса Светлана Немоляева, хочу обратиться к ним с предложением рассмотреть предмет их озабоченности и расставить необходимые акценты.

К сожалению, все попытки вступить в мало-мальски конструктивный диалог с нашими географическими соседями были обречены изначально, напоминая тщетные попытки докричаться до оглохшего.

А потому, уважаемые деятели российской культуры, предлагаю отложить на время экстраполяцию будущего (кто знает, что случится завтра, которое вас так тревожит?) и поговорить о происходящем на земле Нагорного Карабаха уже сегодня.

Будучи людьми образованными и просвещенными, вы не можете не понимать, что, публично выразив тревогу по поводу грядущей судьбы христианских памятников в освобожденном от оккупации Нагорном Карабахе и не приведя ни одного довода в пользу этой, мягко говоря, странной озабоченности, вы обвинили в склонности к уничтожению, разрушению и вандализму весь азербайджанский народ! Остается только надеяться либо на то, что вы поставили свою подпись по инерции, не глядя, либо отдельные абзацы открытого письма в ЮНЕСКО были вставлены армянскими редакторами уже после того, как вы подписались.

Но и в том, и в другом случае это не освобождает вас от обязанности (если вас коробит слово «обязанность», можете назвать это «долгом чести») принести публичные извинения азербайджанскому народу.

А заодно и всем народам России и бывшего СССР, которым вера в Аллаха никогда не мешала с должным почтением и пониманием относиться к традициям других религиозных конфессий.

Думаю, вам, как представителям страны, гордящейся своей духовностью и культурными традициями, было бы любопытно узнать, какое количество наших исторических памятников, шедевров древнего зодчества и культурных объектов было уничтожено и дотла разорено за тридцать лет армянской оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему азербайджанских районов.

Но это - тема отдельной публикации.

Возвращаясь же к религии, хочу показать вам, уважаемые российские деятели культуры, во что армяне превращали наши мечети...

Свиньи в карабахских мечетях

Согласитесь, подобные фотодокументы дают Азербайджану куда больше прав бить во все колокола относительно грядущей судьбы мечетей, мусульманских кладбищ и других религиозных памятников на территории так называемой «Республики Артсах», на полном основании убеждая ЮНЕСКО, что эти религиозные и культурно-исторические объекты  «…находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму».

В этой связи уместно вспомнить дискуссию конца 40-х годов прошлого века в парламенте Великобритании, когда один из британских генералов, только что вернувшийся из Индии, предложил с целью обуздания мусульманского террора заворачивать тела сикхов-самоубийц в шкуры свиней и лишить их таким образом права быть погребенным по законам ислама.

На что кто-то из парламентариев крикнул с места:

«Постыдитесь, генерал! Мы же цивилизованная нация, а не каннибалы с острова Тимбукту!..»

И последнее.

Учитывая все изложенное, мы, наверное, могли бы предложить Александру Сокурову, Алексею Герману-младшему, Теодору Курентзису, Владимиру Спивакову, Борису Гребенщикову и Светлане Немоляевой подписаться под открытым письмом в ЮНЕСКО, в котором излагается просьба спасти от уничтожения, разрушения и вандализма памятники мусульманского культурного, художественного и архитектурного наследия на территории Нагорного Карабаха, придать им необходимый статус и включить их в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Могли бы, но не станем.

И не потому, что эти люди, скорее всего, откажутся.

Просто спасать уже, по сути, нечего.

Каннибалы с острова Тимбукту постарались…

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