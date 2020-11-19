А чтобы в проявлении этой тревоги за судьбу христианских памятников не так явно проступал армянский акцент, стандартный подбор озабоченных подписантов (Гарик Мартиросян, Сарик Андреасян, Арташес Саркисян, Геворк Вермишян и еще порядка семидесяти фамилий с аналогичным окончанием) был совсем немного разбавлен именами отдельных представителей российской культуры, которые вместе со своими братьями по вере почему-то убеждены, что после завершения боев в Нагорном Карабах е памятники христианства, расположенные на этой земле «… находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму ». Цитата из открытого письма.

На днях интернет-сайт Meduza опубликовал открытое письмо группы видных деятелей культуры, искусства и бизнеса, призвавших организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) «…защитить христианские памятники в Нагорном Карабах е».

Поскольку на сей раз мы имеем дело не с очередной штамповкой армянского агитропа, а с адресованным в ООН документом, подписанным к тому же такими видными деятелями российской культуры, как кинорежиссеры Александр Сокуров и Алексей Герман-младший, дирижер Теодор Курентзис, музыканты Владимир Спиваков и Борис Гребенщиков, актриса Светлана Немоляева, хочу обратиться к ним с предложением рассмотреть предмет их озабоченности и расставить необходимые акценты.

К сожалению, все попытки вступить в мало-мальски конструктивный диалог с нашими географическими соседями были обречены изначально, напоминая тщетные попытки докричаться до оглохшего.

А потому, уважаемые деятели российской культуры, предлагаю отложить на время экстраполяцию будущего (кто знает, что случится завтра, которое вас так тревожит?) и поговорить о происходящем на земле Нагорного Карабаха уже сегодня.

Будучи людьми образованными и просвещенными, вы не можете не понимать, что, публично выразив тревогу по поводу грядущей судьбы христианских памятников в освобожденном от оккупации Нагорном Карабахе и не приведя ни одного довода в пользу этой, мягко говоря, странной озабоченности, вы обвинили в склонности к уничтожению, разрушению и вандализму весь азербайджанский народ! Остается только надеяться либо на то, что вы поставили свою подпись по инерции, не глядя, либо отдельные абзацы открытого письма в ЮНЕСКО были вставлены армянскими редакторами уже после того, как вы подписались.

Но и в том, и в другом случае это не освобождает вас от обязанности (если вас коробит слово «обязанность», можете назвать это «долгом чести») принести публичные извинения азербайджанскому народу.

А заодно и всем народам России и бывшего СССР, которым вера в Аллаха никогда не мешала с должным почтением и пониманием относиться к традициям других религиозных конфессий.

Думаю, вам, как представителям страны, гордящейся своей духовностью и культурными традициями, было бы любопытно узнать, какое количество наших исторических памятников, шедевров древнего зодчества и культурных объектов было уничтожено и дотла разорено за тридцать лет армянской оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему азербайджанских районов.

Но это - тема отдельной публикации.

Возвращаясь же к религии, хочу показать вам, уважаемые российские деятели культуры, во что армяне превращали наши мечети...