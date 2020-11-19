Сафар Мехтиев поблагодарил участников конференции и отметил важность проведения подобной конференции для развития торговли и эффективной организации таможенного дела с учетом трудностей, которые создала пандемия коронавируса.

Сафар Мехтиев подчеркнул, что развитие экономики и обеспечение безопасности международной торговой цепочки в Европейском регионе ВТО зависит от политических, экономических и социальных проблем. Председатель Госкомтаможни подчеркнул, что Азербайджан поддерживает все шаги, направленные на сохранение мира и стабильности. Он довел до сведения руководителей таможенных служб 52 стран Европейского региона ВТО о том, что Азербайджан в этом году боролся не только с пандемией коронавируса, но и агрессивной политикой Армении.

Сафар Мехтиев отметил, что 4 резолюции Совбеза ООН требовали незамедлительного и безусловного вывода вооружённых сил Армении из оккупированных территорий Азербайджана. Несмотря на это, 27 сентября Армения предприняла против Азербайджана очередную военную провокацию. Азербайджанская армия пресекла провокацию противника и с целью защиты гражданского населения была вынуждена предпринять контрнаступательные меры.

Было подчеркнуто, что военные операции проводились в рамках международно-признанных границ Азербайджана. В результате атак вооруженных сил Армении с начала боевых действий погибли 94 мирных жителей Азербайджана, еще 414 были ранены. 11 погибших – дети и школьники.

Председатель Госкомитета довел до внимания участников встречи то, что согласно подписанному президентом Азербайджана, президентом России и премьер-министром Армении заявлению, был положен конец нагорно-карабахскому конфликту, а в зоне конфликта полностью прекращены боевые действия. Он также отметил, что завершение конфликта внесет вклад в создание новых экономических возможностей не только для Кавказа, но и всего Европейского региона.