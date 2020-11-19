Сафар Мехтиев донес до руководителей таможенных служб Европы правду о Карабахской войне фото
20 ноября под председательством Государственного таможенного комитета состоялась виртуальная конференция руководителей Таможенных служб Европейской региональной организации Всемирной таможенной службы.
Председатель Госкомтаможни генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев выступил на видеоконференции в роли зампредседателя ВТО по Европейскому региону.
Сафар Мехтиев поблагодарил участников конференции и отметил важность проведения подобной конференции для развития торговли и эффективной организации таможенного дела с учетом трудностей, которые создала пандемия коронавируса.
Сафар Мехтиев подчеркнул, что развитие экономики и обеспечение безопасности международной торговой цепочки в Европейском регионе ВТО зависит от политических, экономических и социальных проблем. Председатель Госкомтаможни подчеркнул, что Азербайджан поддерживает все шаги, направленные на сохранение мира и стабильности. Он довел до сведения руководителей таможенных служб 52 стран Европейского региона ВТО о том, что Азербайджан в этом году боролся не только с пандемией коронавируса, но и агрессивной политикой Армении.
Сафар Мехтиев отметил, что 4 резолюции Совбеза ООН требовали незамедлительного и безусловного вывода вооружённых сил Армении из оккупированных территорий Азербайджана. Несмотря на это, 27 сентября Армения предприняла против Азербайджана очередную военную провокацию. Азербайджанская армия пресекла провокацию противника и с целью защиты гражданского населения была вынуждена предпринять контрнаступательные меры.
Было подчеркнуто, что военные операции проводились в рамках международно-признанных границ Азербайджана. В результате атак вооруженных сил Армении с начала боевых действий погибли 94 мирных жителей Азербайджана, еще 414 были ранены. 11 погибших – дети и школьники.
Председатель Госкомитета довел до внимания участников встречи то, что согласно подписанному президентом Азербайджана, президентом России и премьер-министром Армении заявлению, был положен конец нагорно-карабахскому конфликту, а в зоне конфликта полностью прекращены боевые действия. Он также отметил, что завершение конфликта внесет вклад в создание новых экономических возможностей не только для Кавказа, но и всего Европейского региона.
Затем Сафар Мехтиев рассказал о проделанной работе за период, когда Государственный таможенный комитет был зампредседателя по Европейскому региону.
Были отмечены три приоритетные направления деятельности: Борьба с отмыванием денег и трансграничной перевозкой с целью спонсирования терроризма, борьба с контрафактной торговлей в интернете и борьба с наркотиками.
Выступивший на конференции генсек Всемирной таможенной организации Кунио Микурия рассказал о проблемах, связанных с пандемией, и сказал, что опыт Всемирной организации здравоохранения следует изучить и применить для обеспечения безопасности глобальной цепочки поставок. Кунио Микурия рассказал о виртуальной деятельности соответствующих органов ВТО и отметил преимущества укрепления взаимного сотрудничества.
Затем с докладом на тему «Обмен передовым опытом европейских таможенных органов в борьбе с пандемией COVID-19» выступил заместитель министра торговли Турции Риза Туна Турагай, и рассказал о важности организации эффективных мероприятий, несмотря на трудности, вызванные пандемией, о важности поддерживающих мер по борьбе с коронавирусом.
Затем с докладом «Новый взгляд на Бергенское соглашение» выступил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Игбал Бабаев. В его докладе были определены итоги заседания Рабочей группы, проведенного в Баку 23-24 января 2020 года по инициативе Азербайджана для подготовки соответствующих поправок к Бергенскому соглашению по ситуации, в которой оказалась Испания в связи с заменой Испании в Группе основных доноров Российской Федерации. Были представлены результаты голосования, проведенного между таможенными службами Европейского региона в рамках инициативы Азербайджана.
Представитель Федеральной таможенной службы России в Королевстве Бельгия Дмитрий Субочев выступил с докладом «Создание системы оценки эффективности Всемирной таможенной организации».
В рамках конференции с докладом выступил Эсер Ченгель, глава регионального офиса Всемирной таможенной организации по наращиванию европейского потенциала в Баку,
С совместной презентацией региональных информационных координационных центров офиса Всемирной таможенной организации для Европейского региона выступила руководитель RILO ECE Катаржина Банашек.
В финале конференции представители Турции, России и Европейского Союза высоко оценили эффективную работу Азербайджана в качестве вице-президента Всемирной таможенной организации и предложили продлить председательство Азербайджана в Европейском регионе на следующий год. Предложение однозначно поддержали другие государства региона.