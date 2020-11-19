Ильхам Алиев Лаврову: Азербайджанцам и армянам надо постараться залечить раны войны

«В регионе создалась новая ситуация, многообещающая. Уверен, что позитивные тенденции будут нарастать. Во всяком случае Азербайджан к этому готов, и мы подробно обсудим сегодня наше видение того, как мы думаем будет развиваться регион. Конечно, трехстороннее заявление является важным шагом в деле установления прочного и долгосрочного мира в нашем регионе. Хотел бы особо отметить личную роль президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который очень активно, эффективно участвовал в выработке текста соглашения, и тот факт, что соглашение успешно реализуется, во многом зависит именно от того, что под этим текстом есть также и подпись президента Российской Федерации», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает АзерТАдж.

«Также хотел бы отметить важную роль, которую сыграл президент Турции господин Реджеп Тайип Эрдоган в деле укрепления мер безопасности в регионе. И в целом, думаю, что формат сотрудничества и в плане миротворческой миссии, и в плане долгосрочного сотрудничества в регионе сегодня приобретает новые очертания», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это отвечает коренным интересам стран региона, поскольку в нашем регионе, естественно, страны региона должны играть главенствующую роль, и в том числе в вопросах укрепления безопасности. То, что было согласовано в трехстороннем заявлении, говорит о том, что при наличии доброй воли и конструктивного подхода можно решать вопросы, которые казались прежде нерешаемыми.

«Мы с вами хорошо знаем все перипетии процесса урегулирования. Но рад тому, что удалось выйти на те решения, которые позволят и народу Азербайджана, и народу Армении жить в мире, стараться залечить раны войны, стараться думать о будущем, о совместном будущем, безопасном будущем для нас, для наших соседей и тем самым вносить вклад в дело укрепления безопасности в нашем регионе», - сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что Азербайджан рад тому, что другие члены Минской группы, которые напрямую не участвовали в выработке пунктов заявления, хоть и с опозданием, но тем не менее также выразили свое отношение, позитивное отношение к тексту заявления.

«Конечно, мы были вправе ожидать от них более оперативной реакции, но, видимо, были определенные факторы, которые не позволили им выработать позицию. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я знаю, что в Москве была проведена встреча представителей Минской группы ОБСЕ. Думаю, что их также позитивный подход к заявлению будет играть важную роль в деле укрепления мер безопасности и долгосрочного мира.

Также хотел бы отметить, что полностью разделяю позицию президента Российской Федерации, когда он заявил, что надеется больше не услышать словосочетания «нагорно-карабахский конфликт». Я тоже надеюсь это больше не услышать. И услышать, когда мы будем говорить о Нагорном Карабахе только новости, связанные с развитием, устранением последствий войны и связанные с примирением когда-то враждовавших между собой стран», - сказал Ильхам Алиев.