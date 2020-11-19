Эрдоган: Войну в Карабахе остановили Россия и Турция
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что столкновения в Нагорном Карабахе удалось остановить совместными усилиями России и Турции, передает РИА Новости.
"Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить кровопролитие в Карабахе, а также выработать соглашение, к которому не могли прийти в течение 30 лет", - сказал Эрдоган, выступая на форуме Галифакса по международной безопасности, который в этом году из-за пандемии проходит в онлайн-режиме. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.