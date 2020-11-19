Суд отпустил экс-главу аппарата парламента Армении

Накануне Сагателян участвовал в акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сагателяна задержали в тот момент, когда он давал интервью телеканалу Armnews.

Сагателян отметил, что его подозревают в организации массовых беспорядков, однако это не соответствует действительности и тому есть множество доказательств.

«А в действиях правоохранителей я усматриваю умысел. Уверен, что их действия координировались политическим руководством, там есть люди, зацикленные на моей персоне», – сказал он.

Помимо Сагателяна в ходе митинга были задержаны свыше 80 человек, среди них оппозиционеры Артур Даниелян, Нарек Малян, председатель молодежного крыла РПА Айк Мамиджанян. Позже Маляна выпустили на свободу, а Мамиджаняна арестовали. Даниелян остается под стражей. Вопрос о мере пресечения в его отношении будет обсуждаться 22 ноября.