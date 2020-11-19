«Аль-Джазира» на весь мир: «Армяне разграбили мечеть в Агдаме»

В эфире популярного в мире телевизионного канала «Аль Джазира» был показан репортаж о возвращении под азербайджанский контроль Агдамского района.

«Азербайджанская армия вошла в Агдам – район, который почти 30 лет находился под армянской оккупацией. Это один из районов, которые Армения должна вернуть по соглашению, остановившему шестинедельные бои за Нагорно-Карабахскую область», – предварил репортаж ведущий телеканала.

Далее он передал слово спецкору телеканала в Агдаме Осаме бин Джаваиду.

«Мы находимся в Агдаме. Азербайджанские силы вошли в этот район после 27 лет оккупации. И здесь вокруг нет ничего, только руины. Мечеть за мною была когда-то в самом центре города. Она заброшена и разграблена», – рассказал Осама.

«Мы говорили с людьми, которые пытаются вернуться сюда. Мы часами стояли на военных постах. И очень много людей хотят вернуться сюда. Однако военные говорят им, что они не могут пока вернуться из-за подстерегающей их опасности. Официальные лица заявили, что около 150 мин было обезврежено только за несколько часов продвижения сил к этому месту», – объяснил корреспондент.

«Справа от нас когда-то находился культурный центр города Агдама, который был известен своими музыкальными традициями, своей активной общественной жизнью, своей культурой. Он также был важным торговым центром, даже в советские годы. Все это осталось в прошлом», – сказал Осама бин Джаваид.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в целом победа была одержана на поле брани, но здесь победа была одержана без единого выстрела, без единой человеческой жертвы. Напомню, что это один из трех районов вокруг Нагорно-Карабахской области, которые должны быть возвращены Азербайджану. За соблюдением будут наблюдать российские миротворцы. Через четыре дня должен быть возвращен еще один район – Кельбаджар. Срок был продлен на десять дней. А затем, в конце месяца, они вернут Лачинский район. Так что это медленный, но неуклонный процесс. Похоже война закончилась на полях сражений, но дипломатическая война слов между двумя странами продолжается», – закончил свой репортаж корреспондент «Аль Джазиры».