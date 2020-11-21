Александр Караваев, специально для haqqin.az 21 ноября 2020, 22:57

В 2020-е годы Азербайджан выйдет на новое плато экономического роста. Главный объект внутренних инвестиций - Карабах. Ильхам Алиев определил основной инструмент экономического возрождения Карабаха и возвращённых территорий. Утвержден список госкомпаний, которые будут переданы в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ). Концерны будут перечислять в управление АИХ 20% прибыли. Это совершенно новый и мощнейший инструмент для фундаментальных изменений в азербайджанской экономике. Вся сила государства, от планирования до реализации программ, отныне будет собрана в одном штабе. Это улучшит межведомственную координацию, снизит межсекторальные трения, которые объективно возникают при распределении средств бюджетов на новые проекты.

Согласно указу, в управление холдингу будут переданы SOCAR, AZAL, "Азербайджанские железные дороги", "Азербайджанское каспийское морское пароходство", "Бакинский метрополитен", "AzerGold", "Азерэнержи", "Азерсу", "Азеришыг", "Мелиорация и водное хозяйство", "Азеркосмос", "Международный банк Азербайджана", "Azer Turk Bank", "Azeristiliktechizat", "Temiz Sheher". Кроме того в АИХ передаются структуры в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана: Бакинский международный морской торговый порт, ООО "Aztelekom", "AzInTelecom", "Азерпочт", "Бактелеком". Как это повлияет на процесс восстановления Карабаха Основными финансовыми рычагами восстановления региона Карабаха станут бюджет страны, инвестиции инфраструктурных банков, частные вливания и иностранные инвесторы. Ожидается колоссальный объем работы, повлияющий на темп роста ВВП. Здесь же заметим, что это отразится на скорости достижения поставленной Ильхамом Алиевом задачи удвоения экономики Азербайджана. Понятно, что возвращенный сегмент экономики страны не даст бюджету поступления в плане налогов и прочих платежей ещё определенное время. Кроме того нельзя даже говорить о промышленных, аграрных и прочих сферах экономического тела возвращённых территорий. Скорее это строительная платформа для их возникновения и дальнейшего развития в структуре азербайджанской экономики. Но уже в 2021 году это повлияет на разгон экономики: подряды строительным компаниям, прокладка инфраструктурных сетей (от газа до воды, канализации и электричества), рост основных фондов у предприятий строительного и аграрного сектора (закупка новой техники), увеличение числа рабочих мест - это отразится как на зарплатах, так и на показателях роста производительности труда по стране. Увеличится объем произведенной продукции - опять же в диапазоне от сданных объектов в строительстве - до единиц выработки и потребления электроэнергии. Здесь же заметим, что объем выработки электроэнергии в ряду важнейших факторов, влияющих на рост экономики страны. А в случае с Карабахом ещё можно говорить и о качестве электроэнергии - ГЭС на территории региона относятся к типу возобновляемой энергетики. Здесь Азербайджан получает возможность улучшить свои рейтинги в плане использования зеленной энергетики. Про потенциал в регионе новых типов электроэнергетики - ветряной и солнечной написано уже достаточно много.

Программа восстановления Карабаха и возвращённых районов будет определенным аналогом серии госпрограмм Социально-экономического развития регионов Азербайджана, которые стали основным экономическим лейтмотивом правления Ильхама Алиева. Собственно, уже сейчас можно ожидать несколько серий подобных программ-указов, по мере их осуществления. Оценить трудно, но как минимум в ближайшие пять лет может быть затрачено до 10 млрд долларов. Старт программы скорее с реперных опорных точек - возвращённых городов. Это будет совершенно амбициозная задача - спланировать новые города и осуществить их постройку. Но от решения этой задачи будет зависеть возможность концентрировать население для получения оптимального экономического результата в сфере торговли и услуг. Необходимо создать условия не только для желания вернутся семьям бывших беженцев, но и новым семьям, желающим освоить эту "целину" новой экономики страны. Перед Азербайджаном возникнет редкое сочетание - огромный объем хозяйственно-экономической работы на подъёме национального оптимизма и радости. Такая энергия приходит раз в несколько поколений. Здесь же будет очевиден запрос на "возвращение" диаспоры. Не обязательно в плане физического переселения, но часть азербайджанского малого и среднего бизнеса за рубежами страны определенно пожелает начать в регионе экономическую деятельность в различной форме - от инвестиций до закупок продукции. Азербайджанские экспортёры смогут развить новые бренды своей продукции, произведенной на возвращённых землях. Крупными внешними инвесторами могут стать государства Тюркского совета, Россия, Великобритания, компании Пакистана – одним словом, страны, проявившие справедливую позицию во время второй карабахской войны, а также международные инфраструктурные банки. Причем уже сейчас понятно, что проработанные кредиты на ближайшие годы будут пополняться проектами карабахской экономики. В частности, АБР планирует предоставить Азербайджану с 2022 года кредит в $75 млн на развитие системы профессионального образования и обучения. Этот кредит пойдет, в том числе, на создание новых учебных заведений в Карабахе и подготовку квалифицированных специалистов для восстановления транспортной и технической инфраструктуры, сети аграрных хозяйств, различных систем в посёлках и сёлах.