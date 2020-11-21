Ванецян: Я не говорил, что готов стать премьером

«После ухода Никола Пашиняна надо будет еще понять, кто тот человек, который согласится взять на себя ответственность и попытается поставить на ноги разваливающуюся страну», - заявил сегодня журналистам после митинга с требованием отставки Никола Пашиняна с поста премьера Армении председатель партии «Родина», экс-директор СНБ Артур Ванецян, пишет «Панорама».

«Да, я готов взять на себя ответственность, но где мне быть в процессе спасения нашей страны, мы будем решать вместе. Я не говорил, что готов быть премьер-министром. Я говорил, что готов взять на себя ответственность. Я и сейчас готов. Я никогда не избегал ответственности», – подчеркнул А. Ванецян.