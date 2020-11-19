Максим Шевченко: «Ильхам Алиев разгромил транснациональный армянский империализм»

« Ильхам Алиев все отчетливее позиционирует себя в роли не абстрактного, а конкретного идеологического оппонента западного «неоколониализма». Его жесткое интервью высокомерной журналистке BBC и то, как он заставил ее отказаться от нравоучительно-высокомерного тона, это прямой вызов западному истеблишменту», - написал на своей странице в Facebook известный российский политолог Максим Шевченко, сообщает haqqin.az.

«Военный разгром транснационального «армянства» (авангарда неоколониалистский экспансии Запада в кавказском и малоазиатском регионе) Азербайджану этот самый Запад не простит. Интересы «армянства» не надо путать с интересами армянского народа, проживающего в единственном на Земле армянском государстве. Его интересы - в мире, добрососедстве, сотрудничестве и свободном обмене товарами и ценностями со своими соседями.

Жители же Сочи, Адлера, Краснодара, Москвы, Парижа, Сан-Франциско, Бейрута, Марселя, Монако и так далее (не граждане Армении) грезят Великой Арменией (согласно Геродоту и Плинию Младшему) и ролью армян, как авангарда крестоносной «белой» западной цивилизации», - пишет политолог.

По мнению Максима Шевченко, у западной цивилизации, два лика - либеральный и консервативный.

«Оба лика - две маски неоимпериализма и неоколониализма, уверенного, что Запад с его институционализированным социальным неравенством и культом наживы и потребления — это центр мира, смысл мира, и хозяин мира. Все остальные - сырьевое (полезные ископаемые, рабы, золото) приложение к Западу, ранжируемое по римскому принципу: друзья, союзники, враги.

Противостояние с Западом — это очень серьезно.

В каждой стране Запад создал свою агентуру влияния во власти и обществе. Эти люди искренне или по корыстным соображениям считают, что Запад - хозяин мира и град обетованный и надо стать его частью или хотя бы представителем.

Там прогресс, технологии, там институты, там деньги. Единственная осмысленная история человечества - на Западе. Все остальное - туземные и варварские выдумки. Запад имеет право признавать суверенитеты, рисовать границы, начинать и прекращать конфликты. Остальные - спрашивать на это у Запада разрешение. Несмотря на то, что европейцы и американцы уничтожили десятки миллионов людей в XX веке самыми зверскими и жуткими способами - они источник и носители права, морали и этики.

Почему? Да потому, что они же извинились перед человечеством (перед самими собой) за гильотину и газовые камеры, за массовые казни, карательные экзекуции и напалмовые бомбардировки густонаселенных городов, организацию голода и депортацию народов. Они же теперь хорошие. Они же сказали «мирись-мирись», «мы больше не будем».

Если противостоять этой лжи и экспансии - то необходимо определяться с собственными уникальными принципами общественного устройства, формами организации исторического и национального бытия своего народа, а не копировать «западный либерализм» или «западный консерватизм. Брать на Западе технологии и методологии, но наполнять их собственным содержанием», - считает политолог.