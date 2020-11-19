Лавров предостерег от геополитических игр вокруг Карабаха
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал проявление возможных геополитических амбиций различных сторон вокруг Нагорного Карабаха, сообщает РИА Новости.
Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшихся переговоров в Баку.
"Если же ставить на первое место геополитические амбиции, то здесь мы ничего поделать не можем. Но мы будем твердо подобные попытки отводить и будем концентрироваться на реализации тех договоренностей, которые отвечают коренным интересам народов, которые проживают в этом регионе", - сказал Лавров.
Российский министр подчеркнул, что трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе отвечает интересам и армянского и азербайджанского населения региона.
По его словам, заявление нацелено "на то, чтобы были реализованы условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию".
Он отметил, что самое главное — чтобы люди жили друг с другом бок о бок в мире и безопасности, независимо от этнического происхождения и религиозных убеждений.