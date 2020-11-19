Экс-премьер-министр Армении: «Из-за супруги Пашиняна проиграл южный корпус армии, а президент работает на британскую разведку»
Экс-премьер-министр Армении Грант Багратян в беседе с армянским изданием Hayeli.am, ссылаясь на генерал-полковника Мовсеса Акопяна обвинил супругу премьер-министра Никола Пашиняна в поражении южного корпуса во время второй карабахской войны.
Более того, по словам Г.Багратяна, у целого государства не оказалось надежной системы противовоздушной обороны.
Экс-премьер-министр обвинил и президента Армении Армена Саркисяна в коррупции и разграблении минеральных ресурсов страны. Кроме этого, Г.Багратян уверен, что президент Армении – тайный агент МИ-6 в Армении.
Грант Багратян выразил уверенность, что дни Никола Пашиняна во власти сочтены, и его неизбежная отставка предрешена.