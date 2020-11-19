Экс-премьер-министр Армении: «Из-за супруги Пашиняна проиграл южный корпус армии, а президент работает на британскую разведку»

Экс-премьер-министр Армении Грант Багратян в беседе с армянским изданием Hayeli.am, ссылаясь на генерал-полковника Мовсеса Акопяна обвинил супругу премьер-министра Никола Пашиняна в поражении южного корпуса во время второй карабахской войны.

Более того, по словам Г.Багратяна, у целого государства не оказалось надежной системы противовоздушной обороны.