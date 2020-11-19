Я вспомнил эту историю сразу после того, как увидел две фотографии Агдамского драматического театра... Армяне превратили в руины и этот дом искусства.

«Японцы искренне преклоняются перед великой русской культурой. У вас потрясающая художественная литература, замечательные композиторы, оставившие после себя шедевры симфонической и оперной музыки, русская школа классического балета просто неповторима!.. Но почему, скажите, вся мощь русской одухотворенности и интеллекта не нашла отражение в этом несчастном телевизоре?..»

Когда японского гостя попросили оценить качество и дизайн нового телеприемника, тот долго мялся, подыскивая слова, после чего, сказал:

Через год уже был готов опытный экземпляр, на презентацию которого (естественно, с ведома ЦК Компартии Белоруссии), пригласили одного из вице-президентов знаменитого концерна Sony.

Начну с истории, рассказанную давним приятелем, работавшим когда-то на знаменитом минском радиозаводе «Горизонт». В конце 70-х годов перед руководством предприятия поставили задачу срочно разработать и пустить в производство качественный телевизор, способный конкурировать с лучшими мировыми образцами.

«Ну, не может быть такого! - повторял я про себя. – Не может быть, чтобы народ, история которого насчитывает четыре тысячелетия, который чуть ли не с пеленок знает всех своих царей и патриархов, и считает себя светочем гуманизма, деградировал до такой степени пещерности, как ненависть к другим народам, открыто декларируемый национализм, захват чужих земель, безжалостное и циничное уничтожение религиозных и культурных памятников других народов!

И если эволюция, тем более, длиною в четыре тысячи лет - это форма развития человечества, чем же сегодня, в XXI веке, гордится современное поколение этого народа?..»

Посчитав, что самый честный ответ можно получить только от представителей этой нации, я зашел в Google и написал в поисковике: «Чем гордятся армяне?» (при желании, читатели Haqqin.az могут сделать то же самое).

И вот, что высветил опрос, проведенный среди граждан Республики Армения, которые (по тексту) «…гордятся всем тем, что делает их отличными и уникальными от других»:

1)Армяне гордятся тем, что являются первой нацией на земле, принявшей христианство

2) Армяне гордятся озером Севан

3) Армяне гордятся коньяком «Арарат»

4) Армяне гордятся горой Арарат

5) Армяне гордятся своим алфавитом

6) Армяне гордятся своими коврами

7) Армяне гордятся своими гранатами

А ниже, в форуме, была замечательная приписка: «Вы забыли про абрикосы! Ими армяне гордятся куда больше, чем гранатами. Цвет этого фрукта даже отображен на государственном флаге Республики Армения».

Вот, собственно, и всё! Все величье, мудрость и духовное богатство, осевшие за четыре тысячи лет в коллективном сознании армянской нации! Никаких вам философов, писателей, композиторов, политиков, в конце концов!..

Так стоит ли после этого поражаться уровню духовного и умственного развития современных представителей «древнего народа», которые, уходя с чужой земли, методично сжигали за собой дома, вырубали деревья, безжалостно резали скот, словом, уничтожали все, что нельзя было уволочь с собой?!

Даже нацисты, отступавшие под ударами Советской армией с временно оккупированных территорий, не делали ничего подобного! Хотя по древности куда там германским племенам до великого армянского народа…

Словом, наличие древней истории и многовековых традиций былых никак не отразились на культуре и интеллигентности современного армянского общества, предполагающих наличие самоиронии, совестливости и способности сострадать. Тут, видимо, либо в истории армянского народа что-то не так, либо потомки на каком-то этапе истории спутали эволюцию с деградацией…

Так что, никаких выводов из далекого прошлого этот народ не сделал. Да и зачем, собственно, если он уже давно относится к своей действительно древней истории, примерно, также, как рыночный торговец к килограмму полусгнивших персиков, которые под благовидным предлогом надо всучить доверчивым россиянам?..