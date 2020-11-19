Эйнулла Фатуллаев 05:45

На последнем совещании Совбеза Владимир Путин строго предупредил рьяных реваншистов, ратующих за пересмотр исторического «заявления трёх». В устах Путина предупреждение тем, кто пытается пересмотреть либо торпедировать соглашение, обеспечившее исторический прорыв, прозвучало, как суровый приговор. Ясное дело – российский президент недовольно помахал пальцем у самого носа армянского правительства и армянской оппозиции. В Азербайджане даже самой оголтелой прозападной оппозиции не придет в голову призвать правительство пересмотреть акт о капитуляции Армении. В Ереване мгновенно услышали Путина. И правительство, еле удерживающее власть, и оппозиция, которая на всех парах стремится к вожделенной власти. После недовольной реплики Путина в ответ на многозначительный комментарий Лаврова о вероятных проблемах в исполнении соглашения, тяжеловесы российского правительства срочно вылетели в Ереван. В Кремле любят повторять, что тому, кто не хочет говорить с Лавровым, придется выслушать Шойгу. В апартаментах прозападного дуумвирата Пашиняна и Саркисяна появились именно те, с кем надо разговаривать и кого надо слушать.

Эхо переговоров в резиденции Пашиняна донеслось и за стены армянского правительства – на протестную площадь, которая разрастается с каждым часом. Лидер армянской оппозиции Артур Гагикович Ванецян тоже услышал предупреждение Путина. Еще до отъезда из Еревана Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, Ванецян поспешил выступить со срочным заявлением: «В случае прихода к власти оппозиции, «заявление трёх» пересмотрено не будет и новое правительство продолжит исполнение мирных обязательств Армении». Парадоксально, но Ванецян и другие лидеры оппозиции требовали незамедлительной и безусловной отставки объявленного ими же предателем нации Пашиняна. Оппозиция призывала народ поскорее вовлечься в протестное движение, чтобы до передачи Азербайджану Кельбаджара и Лачина, успеть свергнуть Пашиняна и спасти честь и репутацию великой Армении. Однако, сразу же после строгого предупреждения из Москвы, Ванецян, дашнаки и иже с ними диаметрально поменяли свое отношение к соглашению с Азербайджаном, подтвердив и свою солидарность с мирным процессом. Спрашивается – для чего же в этом случае свергать Пашиняна? Внезапное появление в Ереване Сергея Викторовича и Сергея Кужугетовича заметно отрезвило и декоративного армянского президента. Всего лишь несколько дней назад Армен Саркисян провозгласил единственный путь для спасения Армении и нации, предложив Пашиняну и его правительству сложить с себя полномочия и объявить новые парламентские выборы. Однако накануне Арам Саркисян долго распинался перед высокими кремлевскими гостями, рассуждая о необходимости углубления союзнических отношений с Россией.

С первого дня режима прекращения огня Кремль выступает в роли единственного гаранта исполнения московского соглашения. Безусловно, в процессе разрядки принимает участие и Турция. Но учитывая историческую агрессию Армении к наследнице Османской империи, Азербайджан с пониманием отнесся к безальтернативному доминантному участию России в роли высокого арбитра и главенствующей миротворческой силы. Россия безупречно исполняет роль беспристрастного международного посредника, обязывая стороны к четкому исполнению подписанного соглашения. 20 ноября произошло историческое событие – согласно предписанному графику Армения вывела свои оккупационные войска из Агдамского района. Остаются два важнейших этапа – вывод войск из Кельбаджарского и Лачинского районов. И судя по сегодняшним высказываниям президента Ильхама Алиева на встрече с российскими министрами, завершившими свой «челночный визит» в Баку, азербайджанское правительство искренне довольно механизмом реализации соглашения. Ильхам Алиев особо подчеркнул роль Владимира Путина в локализации конфликта, стабилизации ситуации и углублении мирного процесса. Ильхам Алиев больше говорил о мире, о необходимости положить конец конфликту, о животрепещущем вопросе – примирении Армении и Азербайджана и преодолении поствоенного синдрома. Азербайджанский президент призвал к совместному сосуществованию двух стран и двух общин: нашим народам надо залечить раны войны!

Азербайджанский президент открыто продемонстрировал свою позицию: в Баку жаждут воцарения мирной и стабильной жизни и работают над моделью взаимной интеграции. Ильхам Алиев в унисон с Владимиром Путиным вывел из современной политической терминологии ветхий горбачевский эпитет «нагорно-карабахский конфликт»… С неожиданным предупреждением в Баку выступил и Сергей Лавров. На внезапно проведенном брифинге после бакинских переговоров в резиденции азербайджанского президента, глава МИД России тоже недовольно помахал пальцем. Лавров заговорил об опасности проявления геополитических амбиций вокруг карабахского урегулирования. При этом открыто заявив, что Россия будет твердо отводить такие попытки. Брифинг Лаврова совпал с новым наущением французского президента Макрона. Всей своей политикой за последние недели Париж создал ситуацию, которая обязывает Минскую группу отстранить Францию с поста сопредседателя посреднической миссии. Макрон открыто выражает враждебность в отношении одной из сторон конфликта, в данном случае Азербайджана. Агентство Франс-пресс широко осветило появление Макрона на марафоне фонда «Айастан», который собирает пожертвования для гуманитарной помощи армянским беженцам (???) из семи освобожденных Азербайджаном районов!!! Позвольте, о каких беженцах в равнинном Карабахе рассуждает Макрон?! Весь мир увидел печальную картину стертых с лица земли Зангилана, Губадлы, Физули, Агдама, Джебраила…