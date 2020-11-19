Минобороны Турции: Армения покидая Агдам уничтожила все за собой

Армения, нацеливающаяся на гражданские населенные пункты баллистическими ракетами, даже покидая Агдам уничтожила все за собой. Об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Армения, нацеливающаяся на гражданские населенные пункты баллистическими ракетами и убивающая ночью спящих младенцев, даже покидая Агдам уничтожила все за собой. С первым азаном в городской мечети возобновились усилия по превращению Агдама в место, где можно жить", - говорится в публикации.