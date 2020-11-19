Российские самолеты доставят инженеров в Карабах
Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России доставляют военных инженеров, технику и оборудование в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.
"Самолет Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России вылетел из подмосковного аэродрома Чкаловский для доставки группы военнослужащих инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а также инженерной техники и оборудования для оказания помощи в расчистке дорог общего пользования и объектов социальной инфраструктуры в районах проведения миротворческой операции", - говорится в сообщении.