Начальник СГБ посетил Шушу

По поручению Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, с целью организации работы по усилению безопасности освобожденного от оккупации города Шуша и координации в городе работы между военными и правоохранительными органами начальник Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Али Нагиев 19-20 ноября побывал с рабочим визитом в Шуше. Об этом сообщает сайт СГБ.

В рамках визита начальник СГБ также ознакомился с условиями обеспечения и работы недавно начавших функционирование в городе Физули и поселке Гадрут местных отделений СГБ.

Начальник СГБ также провел встречи с сотрудниками Минобороны и других структур и обсудил предстоящие совместные задачи.