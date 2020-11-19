Пресс-секретарь Эрдогана: «Турецкие военнослужащие так или иначе будут в Карабахе»

В интервью телеканалу NTV Калын отметил, что ВС Турции уже давно активно и тесно взаимодействуют с азербайджанской стороной в оборонной сфере.

Турецкие военнослужащие так или иначе будут в Карабах е, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«То есть в определенном смысле мы уже давно присутствуем в Азербайджане. Теперь же через парламент прошел проект указа об отправке военнослужащих на Южный Кавказ. Это значит, что мы будем присутствовать в Карабахе в качестве части мониторингового контингента», - сказал пресс-секретарь турецкого лидера.

Пресс-секретарь президента Турции напомнил, что когда США инициировали договоренность о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, Анкара поддержала эту идею, но договоренность была сорвана. То же самое касается и Франции.

«Ни НАТО, ни ЕС фактически не выступили с конкретным и реализуемым предложением по Карабаху, тогда как Москва и Анкара смогли достичь взаимопонимания по урегулированию 30-летнего конфликта», - сказал Калын.

По его словам, задействование турецких военных в наблюдательной миссии по Карабаху является также стратегическим успехом Запада, в том числе Европы. Турецкие военные – фактор баланса в Карабахе, Сирии и Ливии, подчеркнул пресс-секретарь.