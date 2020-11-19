Пашинян встретился с Араиком Арутюняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с лидером карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном.

Согласно информации, основной темой встречи было возвращение армян в Нагорный Карабах.

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