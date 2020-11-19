Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 126 224, сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 21 ноября, таких случаев было 124839. Таким образом, за сутки выявлено 1385 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1952 человека (плюс 21 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 501 (плюс 3 за минувшие сутки).