Карен Вртанесян: «Армении не удастся выйти из кризиса без отставки Пашиняна»

В настоящее время любое решение, любая дорожная карта по выходу из этой ситуации могут стать реальностью только в одном случае, если первым пунктом будет устранение Никола Пашиняна. Об этом изданию Tert.am заявил военный эксперт Карен Вртанесян.

«Пока он не уйдет, восстановить госаппарат просто невозможно. Фактически, Никол Пашинян разрушил всю государственную систему за 2,5 года, даже скудные остатки этой системы он продолжает разрушать, раскалывать и сотрясать каждый день», - сказал он, отметив, что Никол Пашинян должен немедленно уйти.