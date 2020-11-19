Лилит Галстян: «Пашинян – символ униженной армянской государственности»

Никол Пашинян - это не только символ нашего поражения и предательства, но и нашей униженной государственности. Об этом на своей странице в Facebook написала член Верховного совета Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Лилит Галстян.

"Я смотрю на Никола. Поникший и кривой, с тусклым и несчастным лицом, испуганным голосом он пытается что-то сказать российской делегации. В этот момент Никол - символ не только нашего поражения и предательства, но и нашей униженной государственности», - сказала она, призвав премьер-министра подать в отставку.