Пресс-секретарь Эрдогана: «Те, кто недоволен российскими военными в Карабахе, молчат о российской военной базе в Армении»

«Те, кто выражает недовольство присутствием российских военных в Карабахе, почему-то замалчивают наличие российской базы в той же Армении. Если вы реально недовольны российскими войсками на Кавказе, то требуйте вывода базы РФ из Армении. Но у вас нет на это сил!» - сказал Калын, передает "Анадолу".

По его словам, переговоры с Россией по функционированию Мониторингового центра по Карабаху продолжаются.

«Завершился первый этап диалога. Российская сторона проинформирована о позиции Анкары. Теперь члены российской делегации получат соответствующие инструкции из Кремля. В диалоге участвуют представители Минобороны, МИД и спецслужб Турции. В ближайшие дни определятся место и принципы работы центра. Будет четко определено, кто за что ответственен. Турецкие военнослужащие так или иначе будут в центре по Карабаху», - констатировал Калын.

Он отметил, что нормализация ситуации в регионе отвечает в первую очередь интересам самой Армении.

При этом Калын назвал транспортный коридор между Нахчываном и остальной частью Азербайджана не менее значимым, чем освобождение оккупированных Арменией земель Азербайджана.