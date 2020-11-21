Блестящая победа Азербайджанской армии в упорных боях за освобождение оккупированного Карабах а серьезно пошатнула армянское общество. Царящий хаос привел к полному правительственному кризису. Премьер-министр Никол Пашинян держится пока лишь за счет силовых структур, лихо успокаивающих недовольных лидеров оппозиции. И ни один серьезный эксперт не возьмется в такой ситуации делать прогнозы даже на ближайшую перспективу.

Министр также заметил, что исполнительная власть не намерена сокращать текущие расходы, в частности на здравоохранение, образование и социальную поддержку. Более того, они вырастут по сравнению с 2020 годом и даже с докризисным 2019 годом. В частности, расходы на здравоохранение возрастут на 2,1%, а на образование и культуру - на 1.2%. При этом расходы на социальное обеспечение вырастут на 2,2%.

Как же министр, правительство которого пожинает горькие плоды с треском проигранной войны, сам объясняет этот бред. Ведь экономика этой и без того отсталой страны, испытывающей к тому же резкие удары пандемии коронавируса, и без того дышит на ладан. По его словам, рост экономики будет обеспечен за счет роста капитальных расходов. На эти цели будет направлено 219 млрд драмов (примерно 438 млн долларов). И еще 81 млрд драмов планируется направить на финансирование приоритетных программ правительства.

Разве что за исключением министра финансов страны Атома Джанджугазяна. Спустя неделю после подписания Пашиняном трехстороннего соглашения о капитуляции, а именно, 17 ноября, сей невозмутимый министр в ходе обсуждения в парламенте проекта бюджета на 2021 год заявил, что в 2021 году прогнозируемый рост экономики Армении составит 4,8%. Да, трудно в это поверить. Честно говоря, и автору этих строк пришлось не раз перечитывать сообщения армянских СМИ, чтобы убедиться – никаких опечаток нет.

Да простит меня армянский министр, но откуда же правительство возьмет на все это деньги? Собственных ресурсов у страны явно недостаточно даже для сохранения расходов на уровне нынешнего года. А приведенная в упадок в результате военного поражения и долгого хаоса, царящего во всех сферах жизни, бедная экономика физически не способна восстановиться в короткий срок. Правительству сегодня надо заботиться о том, как бы избежать дефолта, а то и вовсе сохранения государственности. А тут рост экономики почти на 5%, рост капитальных и текущих расходов, в частности на здравоохранение, образование и социальную поддержку.

Да нет сегодня в Армении таких денег. А что было – так давно разворовано и вывезено в более стабильные страны, давно облюбованные армянскими чиновниками. А за остатки былой роскоши и борются сегодня лидеры оппозиции на площадях и центральных улицах по принципу «чем больше и громче кричишь о предательстве нынешней власти сегодня, тем больше получишь завтра».

Но даже эти лидеры оппозиции пока не реагируют на прогнозы министра финансов. Уличная суматоха и ожидание скорого краха правительства не позволяют им внимательно изучить, какой сюрприз собирается им уготовить правительство Пашиняна на прощание. Иначе они, может, и не стали бы так усердно требовать его отставки.

А сюрприз действительно страшен. Как оптимистично утверждает сам министр, расходы удастся сохранить за счет кредитов МВФ в размере 420 млн долларов. Но подобный иждивенческий принцип армянского правительства уже довел страну до самого дна долговой ямы. Согласно проекту госбюджета на 2021 год, к концу этого года госдолг Армении составит 8 млрд 850 млн долларов, а к концу следующего года - 9 млрд 215 млн долларов. А ведь соотношение госдолга к ВВП уже по итогам этого года, по прогнозам правительства, достигнет 65%.

А каков будет этот показатель в следующем году, сказать трудно. И не потому, что рассчитать его трудно. Просто приведенные министром прогнозы этого показателя не укладываются в голове. Выше уже отмечалось, что его прогноз по росту экономики страны в 2021 году составляет 4,8%. Но дело в том, что и в 2020 году правительство прогнозировало экономический рост в 5%, который «из-за пандемии, а потом и военных действий» сменился спадом - сначала в 6%, а затем и в 6,8%. И как спад в 6,8% в этом году может через год обернуться ростом в 4,8% - загадка явно не экономическая.