В Баку будет дождливо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня северо-западный ветер временами будет усиливаться, местами ожидаются дожди, сообщает в воскресенье Национальная служба гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 5-7, днем - 7-10, в Баку ночью - 5-7, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление возрастет с 767 миллиметров до 771 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах возможен снег, в некоторых восточный районах сильный. В отдельных местах возможен туман. Западный ветер местами будет усиливаться.