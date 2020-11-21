Тигран Абрамян: «Каждый день пребывания Пашиняна у власти приближает еще большую трагедию»

Каждый день пребывания Никола Пашиняна у власти приближает нас к еще большей трагедии. Об этом написал на своей странице в Facebook глава аналитического центра «Энакет» Тигран Абрамян.

«Власть прилагает последние манипуляционные усилия для того, чтобы убедить людей в том, что все те, которые сегодня борются за отставку Никола Пашиняна, хотят лишь возобновления военных действий.

Понятно, что этот маневр определенным образом влияет на людей, парни которых находятся на службе в разных статусах - срочники, офицеры, контрактники, почему бы и не в случае с резервистами и добровольцами.

Каждый день пребывания Никола Пашиняна у власти приближает нас к еще большей трагедии, потому что он не только не способен вести переговоры, но и уже исчерпал себя, полностью дискредитировал себя и выбыл из процесса», - сказал он.