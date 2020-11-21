Бесстрашный герой Джафаров ушел в последний путь на плечах своей супруги страна должна знать своих героев!
Война за освобождение Карабаха закончилась, но ее герои навечно останутся в памяти народа. Каждая фотография в интернете и СМИ доблестных бойцов Азербайджанской армии, каждое свидетельство проявленных ими мужества и отваги вызывают бурю откликов. Вся страна гордится нашими солдатами, вся страна оплакивает погибших героев.
Видеокадры, на которых азербайджанский воин срывает флаг противника и трепетно водружает флаг Азербайджана над освобожденным городом Губадлы, заставило содрогнуться сердца всех. Имя бесстрашного воина Рояла Джафарова передавали из уст в уста.
А потом это имя стали произносить со слезами и скорбью… Незадолго до прекращения боевых действий в боях за Лачин солдат погиб. Фото его похорон потрясло не меньше, чем свидетельство подвига. Презрев обычаи, Фируза, вдова шехида, на своих плечах вместе с родственниками и друзьями погибшего несла гроб с его телом к месту погребения.
На лице молодой женщины безмерное горе, но ни слезинки – она достойно провожает в последний путь героя, сражавшегося за освобождение родной земли.
Уроженец Гянджи военнослужащий-сверхсрочник Роял Джафаров с первых дней войны участвовал в боевых действиях – сначала на Муровдаге, потом в битвах за Зангилан, Джебраил. 4 ноября в схватке с врагом в Лачинском районе он пал смертью храбрых.
«Роял был для меня всем – и братом, и сестрой, и отцом, и матерью, и другом. Мы поженились в 2016 году, и все эти годы были как единое целое. И то, что в последний путь я его проводила на своих плечах, – было моим долгом. Я должна была так поступить. У нас двое детей - трехлетняя Ягмур и 3-месячный сын Рузгар. И я горжусь отцом своих детей», - твердо сказала супруга павшего героя.
Превозмогая душевную боль, Фируза ханум рассказала, что Роял был снайпером. Военным этой специальности в период боевых действий запрещено пользоваться телефоном, но накануне боя в Лачине ему удалось поговорить с женой. В тот день Фируза в последний раз слышала голос мужа.
«О том, что Роял погиб, мы узнали лишь через три дня после случившегося. Его брату позвонили и попросили приехать в Физули. А потом привезли тело Рояла, обернутое в наш национальный флаг. Ту ночь он провел с нами…», - обреченно произносит вдова героя.
В том последнем бою Роял был ранен в ногу, и его друг-однополчанин Сулейман Мамедов пытался вынести его из-под обстрела. Однако враг не дал возможности это сделать - армянский снайпер снова выстрелил в Рояла. Очередная пуля пробила тело солдата насквозь и ранила его друга. Истекая кровью, Сулейман Мамедов уничтожил группу из восьми армянских бойцов, а затем нес тело своего боевого товарища более 700 метров.
«Стать шехидом суждено далеко не каждому. Слава нашей Родине! Я горжусь своим сыном», - убежден и отец героя Вагиф Джафаров.
Роял Джафаров похоронен 7 ноября на Аллее шехидов в Гяндже.