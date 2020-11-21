Инара Рафикгызы, собкор 13:34

Война за освобождение Карабаха закончилась, но ее герои навечно останутся в памяти народа. Каждая фотография в интернете и СМИ доблестных бойцов Азербайджанской армии, каждое свидетельство проявленных ими мужества и отваги вызывают бурю откликов. Вся страна гордится нашими солдатами, вся страна оплакивает погибших героев. Видеокадры, на которых азербайджанский воин срывает флаг противника и трепетно водружает флаг Азербайджана над освобожденным городом Губадлы, заставило содрогнуться сердца всех. Имя бесстрашного воина Рояла Джафарова передавали из уст в уста.

А потом это имя стали произносить со слезами и скорбью… Незадолго до прекращения боевых действий в боях за Лачин солдат погиб. Фото его похорон потрясло не меньше, чем свидетельство подвига. Презрев обычаи, Фируза, вдова шехида, на своих плечах вместе с родственниками и друзьями погибшего несла гроб с его телом к месту погребения. На лице молодой женщины безмерное горе, но ни слезинки – она достойно провожает в последний путь героя, сражавшегося за освобождение родной земли. Уроженец Гянджи военнослужащий-сверхсрочник Роял Джафаров с первых дней войны участвовал в боевых действиях – сначала на Муровдаге, потом в битвах за Зангилан, Джебраил. 4 ноября в схватке с врагом в Лачинском районе он пал смертью храбрых. «Роял был для меня всем – и братом, и сестрой, и отцом, и матерью, и другом. Мы поженились в 2016 году, и все эти годы были как единое целое. И то, что в последний путь я его проводила на своих плечах, – было моим долгом. Я должна была так поступить. У нас двое детей - трехлетняя Ягмур и 3-месячный сын Рузгар. И я горжусь отцом своих детей», - твердо сказала супруга павшего героя.