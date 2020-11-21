Коронавирусный рекорд в Грузии

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 тыс. 48 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 104 тыс. 732. Об этом сообщает Минздрав Грузии.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции — 976. За минувшие сутки скончались 49 человек.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 159 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 6 тыс. 189 человек, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 449 человек.