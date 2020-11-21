ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media предупредил об опасности третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года.

По словам Набарро, европейские страны не сумели предотвратить вторую волну коронавируса, после того как им удалось взять под контроль первую.

"Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", - сказал Набарро, слова которого приводит Badener Tagblatt.