МЧС России увеличит группировку в Карабахе
Группировка МЧС России в Нагорном Карабахе будет увеличена на 75 специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой МЧС РФ.
Ранее руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев сообщил, что планируется увеличить группировку в Карабахе, в регион будут направлены психологи.
"В Ногинском спасательном центре состоялся смотр личного состава и техники, готовых к усилению уже находящейся в Нагорном Карабахе группировки МЧС России. На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости. Продолжается прибытие дополнительных сил и средств", - говорится в сообщении.