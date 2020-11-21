Аршакян на глазах у азербайджанских солдат: армянский беспилотник оказался воздушным змеем армянское радио
Азербайджанский опыт эффективного использования в боевых действиях беспилотников изучают сегодня самые передовые армии мира. Точечные удары наших БПЛА позволили без особых потерь уничтожить сложные фортификационные сооружения, сотни единиц танков и прочей бронетехники, артиллерии и транспортных средств, складов. Не говоря уже о скоплениях вражеских воинов.
На этом фоне армянские беспилотники не смогли нанести сколь-нибудь заметного урона позициям и технике Азербайджанской армии. Несколько десятков единиц, поднятых в воздух армянских БПЛО, сразу же были запеленгованы и уничтожены. Картина сложилась явно не в пользу армянских аппаратов. И министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян, видимо, решил несколько выправить создавшееся неравенство.
По сведениям газеты «Грапарак», министр решил лично участвовать в испытаниях армянских беспилотников. Насколько можно судить, это был аппарат новой модификации. Стал бы иначе высокотехнологичный министр лично наблюдать за его работой. Да еще в присутствии телекамер и многочисленных собравшихся. А чтобы испытание приняло приближенный к боевым условиям вид, его проводили в Горисе – на границе с Азербайджаном, победоносная армия которого недавно вышла на эти позиции после освобождения оккупированных агрессором территорий.
Нельзя исключать, что министр приехал с делегацией в этот пограничный город еще и для того, чтобы продемонстрировать Азербайджану свое детище. Знай, мол, наших, армянские беспилотники – лучшие в мире, и вы в этом еще убедитесь. «Недолго осталось вам радоваться», - злорадствовал он в душе.
Но не суждено было министру увидеть плоды своих исследований и порадовать членов своей делегации. Можно представить, с каким самодовольным видом в присутствии телекамер и многочисленных собравшихся министр запустил в воздух этот сулящий ему заоблачные дивиденды аппарат.
Но, увы, беспилотник пролетев несколько метров, упал на землю. И вся эта картина напомнила пожилым членам делегации первое разочарование в юности – падения при испытании советскими пионерами собранных собственными руками моделей самолетов. Сегодня, правда, немало школьников уже собирают более совершенные модели БПЛА. Да и не модели это, а настоящие дроны, правда, без особой начинки. А армянский министр оказался на уровне неподготовленного пионера-моделиста.
К сожалению, нам не удосужилось стать свидетелями этого исторического события. Но, судя по описаниям газеты «Грапарак», презентация обернулась позором. И уже в ближайшее время ожидается отставка министра высокотехнологичной промышленности Аршакяна. Уволить его хотят «за неудачи и бездействие в подготовке ВПК». Как отмечает Sputnik Армения, за последние два года проводились государственные испытания лишь одной модели ударного беспилотника.
Аршакяну очень нужен был удачный испытательный полет нового армянского беспилотника. Сейчас, когда в Ереване все кипит, это могло дать хороший шанс для самопиара. Только надо бы сначала взвесить свои возможности. Как может сооружать современные БПЛА министерство, на нужды которого в 2021 году из госбюджета планируется выделить всего 18 миллионов долларов, 2 миллиона из которых будет направлено на содержание аппарата министерства. Да и на оставшиеся 16 млн долларов надо еще жену приодеть, детей за границу отправить…
А захотел еще с Азербайджаном тягаться. Ай-ай-ай. Думать надо, Аршакян. И отказаться, наконец, от утопических идей, которыми напичкано все армянское политическое пространство.