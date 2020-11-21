Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 14:34

Азербайджанский опыт эффективного использования в боевых действиях беспилотников изучают сегодня самые передовые армии мира. Точечные удары наших БПЛА позволили без особых потерь уничтожить сложные фортификационные сооружения, сотни единиц танков и прочей бронетехники, артиллерии и транспортных средств, складов. Не говоря уже о скоплениях вражеских воинов. На этом фоне армянские беспилотники не смогли нанести сколь-нибудь заметного урона позициям и технике Азербайджанской армии. Несколько десятков единиц, поднятых в воздух армянских БПЛО, сразу же были запеленгованы и уничтожены. Картина сложилась явно не в пользу армянских аппаратов. И министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян, видимо, решил несколько выправить создавшееся неравенство.

По сведениям газеты «Грапарак», министр решил лично участвовать в испытаниях армянских беспилотников. Насколько можно судить, это был аппарат новой модификации. Стал бы иначе высокотехнологичный министр лично наблюдать за его работой. Да еще в присутствии телекамер и многочисленных собравшихся. А чтобы испытание приняло приближенный к боевым условиям вид, его проводили в Горисе – на границе с Азербайджаном, победоносная армия которого недавно вышла на эти позиции после освобождения оккупированных агрессором территорий. Нельзя исключать, что министр приехал с делегацией в этот пограничный город еще и для того, чтобы продемонстрировать Азербайджану свое детище. Знай, мол, наших, армянские беспилотники – лучшие в мире, и вы в этом еще убедитесь. «Недолго осталось вам радоваться», - злорадствовал он в душе. Но не суждено было министру увидеть плоды своих исследований и порадовать членов своей делегации. Можно представить, с каким самодовольным видом в присутствии телекамер и многочисленных собравшихся министр запустил в воздух этот сулящий ему заоблачные дивиденды аппарат. Но, увы, беспилотник пролетев несколько метров, упал на землю. И вся эта картина напомнила пожилым членам делегации первое разочарование в юности – падения при испытании советскими пионерами собранных собственными руками моделей самолетов. Сегодня, правда, немало школьников уже собирают более совершенные модели БПЛА. Да и не модели это, а настоящие дроны, правда, без особой начинки. А армянский министр оказался на уровне неподготовленного пионера-моделиста.