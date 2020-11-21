Путин: "Соглашение готовили я, Алиев и Пашинян"

Россия выполняла только роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что авторами самого соглашения являются три стороны - РФ, Армения и Азербайджан.

"Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами", - уточнил президент РФ.