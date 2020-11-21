Карин Тоноян: «Я запрещаю Пашиняну участвовать в панихиде моего сына»

Никол Пашинян - предатель, я не даю тебе права участвовать в панихиде моего сына. Об этом на своей странице в Facebook написала учредитель-директор образовательно-благотворительного фонда «Ай Аспет» Карин Тоноян, сын которой погиб во время войны.

«Никол, предатель, я не даю тебе права участвовать в заупокойной службе моего сына, не смей, антихрист», - сказала она.

Отметим, что в Армении сегодня проходит панихида по погибшим в войне, в которой принимает участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.