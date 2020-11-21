Арпине Ованнисян назвала министров Пашиняна «моральными самоубийцами»

«От удовлетворения амбиций до амбициозного самоубийства - один шаг». Об этом написала на своей странице в Facebook бывший министр юстиции Армении Арпине Ованнисян.

«Политические и моральные самоубийцы. Эта фраза подходит всем тем, у кого есть профессиональная и моральная «смелость», чтобы занять должность в правительстве капитулянта и своего мужа. Они принимают ярлык как сдающего землю и тем самым ставят крест на будущее», - сказала она, призвав министров подать в отставку.