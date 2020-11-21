В Тегеране объяснили причину отмены визита Зарифа в Баку

Программа визита министра иностранных дел Мохаммеда Джавада Зарифа в Баку будет пересмотрена. Об этом журналистам сообщил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Саид Хатибзаде.

Он сказал, что так как на обсуждениях по госбюджету требуется участие всех членов Кабинета министров, визит М.Дж.Зарифа в Баку и Москву отложен, программа визита будет пересмотрена.

«Целью визита является обсуждение карабахского вопроса. Конечно, в ходе обсуждений будет уделено внимание и развитию двусторонних связей. Иран заинтересован в развитии связей с Азербайджаном и Россией. Иран развивает отношения с Азербайджаном. Политика Ирана заключается в добрососедстве. Иран стремится наладить одинаковые связи с другими странами, но некоторые страны, в том числе и Азербайджан, более важны для Ирана из-за исторического прошлого и близости», - сказал он.