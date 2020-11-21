Карен Шахназаров: «Нужно убрать антиазербайджанскую и антиармянскую пропаганду»

Глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров всегда высказывался в пользу мирного решения нагорно- карабах ского конфликта и призывал к дружественным отношениям не только Азербайджана и Армении, но и стран всего Южного Кавказа. В интервью изданию «Москва-Баку» Карен Шахназаров рассказал, почему Азербайджану и Армении не нужен реванш, на ком лежит ответственность за то, что компромисс не был найден раньше и как преодолеть взаимную антипатию. Haqqin.az представляет читателям данное интервью.

– Карен Георгиевич, оцените, пожалуйста, разрешение нагорно-карабахского конфликта. Что будет дальше?

– Итоги известны всем – Азербайджан действительно выиграл эту кампанию. Но главное совсем другое. Самый важный, принципиальный момент заключения трехстороннего соглашения – прекращение огня, предотвращение гибели множества людей с обеих сторон, и получение возможности установить долгосрочный мир на Южном Кавказе, который необходим всем.

– Какими, на ваш взгляд, были причины эскалации конфликта?

– Когда война только началась, я говорил, что проблемы территориальной целостности Азербайджана нужно признать – они действительно есть. Вместе с этим нужно признать и проблемы жизни и развития армянского населения Карабаха. И в этих двух вещах – основная ошибка – не был найден компромисс. С помощью России найти его удалось. Но ведь можно было и раньше. Я думаю, что ответственность за то, что «раньше» не вышло, во многом лежит на армянской политической элите, которая рассчитывала, что вопрос уладится сам собой или его уладит кто-то другой. Вот только если бы они взялись за это сами и в самом начале, возможно, тысячи военных и мирных жителей бы не погибли.

И мы можем долго рассуждать о том, что было бы, но случилось как есть, и самое главное теперь то, что война остановлена. Вопросы теперь встают совсем другие, а основной: какие выводы сделают политические элиты Южного Кавказа и, прежде всего, Азербайджана и Армении?

– А какие выводы, по-вашему, необходимы для мира?

– В первую очередь нужно понять, что война – не решение вопроса. Армянской стороне не нужно пытаться взять реванш, а азербайджанской - понять, что обострение ситуации и условная попытка загнать армян в угол невыгодна и им тоже. Все это снова грозит реваншем. Если две страны не научатся жить в мире, через двадцать-тридцать лет снова начнется война.

Южный Кавказ – это все-таки особый регион. К тому же многие народы там связаны историей, традициями, они были близки всегда. И если будет создан механизм широкого, лучше всего экономического взаимодействия, например, создание общего рынка Кавказа, – это пойдет на пользу всем. Главное – преодолеть взаимную антипатию и во многом даже ненависть. Тогда вырастет новое поколение, которое будет жить в мире и согласии, как это было всегда. Я хочу сказать, что странам не нужно воевать – тем более небольшим. Им нужно находить пути сотрудничества, чтобы получить максимум для своего развития.

– Но как это осуществить, если даже какая-то часть народа не готова? В Армении, например, сейчас большое противостояние. Большинство ратует за отставку Пашиняна. Думаете, это возможно? И какие могут быть последствия?

– Неудивительно, что в Армении обстановка так накалена. Поражение тяжело сказывается на моральном, эмоциональном состоянии народа. Примерно то же самое было в Азербайджане в 1994, когда они проиграли первую Карабахскую войну. Я думаю, что исходя из того, что сейчас 1:1, главное осознать, что продолжать вести счет не надо. Нужно остановиться. А Пашинян, на мой взгляд, сохранит свою власть на ближайший период. Причины две: во-первых, другим странам не выгодно, чтобы он уходил. Несмотря на все свои ошибки, он подписал соглашение о мире, и лучше, чтобы именно он его выполнял. Если к власти придут радикальные силы, которые будут отрицать это соглашение, развяжут эту войну снова – кому будет лучше?

Несмотря на то, что происходит, я очень надеюсь и верю в то, что народ Армении понимает необходимость перемирия и поддерживает его, несмотря на радикальные и националистические настроения.

Ну а во-вторых, никто из крупных политических лидеров Армении не захочет менять Пашиняна, потому что нужно нести ответственность. И за поражение, и за перемирие. Если вы заметили, никто из сильных политических сил Армении не проявляет себя в этой ситуации, понимая, что в данной обстановке придется совсем несладко.

Отставка Пашиняна будет не лучшим решением. Он подписал мирное соглашение, кто-то другой мог этого не сделать. Этот шаг с его стороны – не предательство, как считают некоторые, а абсолютно адекватный поступок в сложившихся обстоятельствах.

– Можно ли восстановить добрососедские отношения между двумя народами? Или осадок от Карабаха все же останется навсегда?

– Все в руках глав государств, они должны пресекать эксцессы. Например, в СМИ постоянно появляются сообщения о хулиганствах или вандализме в Карабахе. Я понимаю, война только что кончилась, у всех горят глаза и очень сильно болит, но пресекать и инциденты, если они случаются, и агрессивную подачу этой информации тоже нужно. Власти должны реагировать на антиармянскую и антиазербайджанскую риторику в СМИ, вбросы и фейки, нужно думать о будущем. Азербайджанцы и армяне останутся соседями. Я думаю, что преодоление войны нужно начинать экономически – открывать границы, развиваться вместе. Ведь обеим странам это пойдет только на пользу. Политическое содействие очень важно для того, чтобы эта тридцатилетняя ненависть ушла уже в следующем поколении.

Многие страны воевали друг с другом, но они преодолели это и прекрасно взаимодействуют. И в силах Азербайджана и Армении преодолеть это тоже. Нужно нести в массы то, что республики Южного Кавказа – близкие, несмотря на различия, они не просто могут, а должны вместе строить свою политическую и экономическую жизнь.