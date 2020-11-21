Associated Press о тяжелой судьбе азербайджанских беженцев

Всемирно известное агентство Associated Press News опубликовало статью об азербайджанских беженцах. В статье говорится, что в ходе войны в 90-х годах азербайджанцы были изгнаны из Нагорного Карабах а и прилегающих районов. После длившихся шесть недель боевых операций, 10 ноября Азербайджан восстановил контроль над этими территориями. Согласно достигнутому соглашению, оставшиеся под оккупацией районы также возвращаются Азербайджану.

Вынужденный переселенец с 1992 года Адиль Шарифов рассказывает, что в его родном Джебраильском районе такая же обстановка. Но, несмотря на это, он считает, что день, когда он вернется обратно в Джебраил, станет самым счастливым днем в его жизни.

Автор статьи отмечает, что Азербайджанская армия вернула Джебраил в результате успешных боевых операций. После освобождения района, один из родственников Адиля Шарифова посетил Джебраил и увидел, что их дом полностью разрушен. Мать Адиля до сих пор хранит ключи от их дома.

Вынужденный переселенец отмечает, что после возвращения в Джебраил он там построит новый дом. По словам Адиля Шарифова, если проживающие в Карабахе армяне будут вести себя спокойно и соблюдать законы Азербайджана, то два народа смогут жить в мире и согласии.

В статье говорится, что 50-летняя уроженка Шуши Ульвия Джумаева сможет вернуться в более менее сохранившийся город. Участвовавший в боях ее брат Насими рассказал, что их родной дом уцелел.

Автор напоминает, что Шуша также была возвращена Азербайджанской армией. Ульвия Джумаева рассказывает, что когда их семья покинула город, в их доме заселились армяне, которые забрали все вещи.

Несмотря на наличие дома в Баку, Ульвия Джумаева всегда жила с надеждой когда-нибудь вернуться в Шушу. Женщина вспоминает, что в их классе учились армяне и никогда с ними не было плохих отношений. Войну и этнические чистки начали преступные лидеры Армении.