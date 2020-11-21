Associated Press о тяжелой судьбе азербайджанских беженцев
Всемирно известное агентство Associated Press News опубликовало статью об азербайджанских беженцах. В статье говорится, что в ходе войны в 90-х годах азербайджанцы были изгнаны из Нагорного Карабаха и прилегающих районов. После длившихся шесть недель боевых операций, 10 ноября Азербайджан восстановил контроль над этими территориями. Согласно достигнутому соглашению, оставшиеся под оккупацией районы также возвращаются Азербайджану.
Первым переданным Азербайджану районом оказался Агдам. Вошедшие туда азербайджанские войска увидели, что город Агдам полностью разрушен.
Вынужденный переселенец с 1992 года Адиль Шарифов рассказывает, что в его родном Джебраильском районе такая же обстановка. Но, несмотря на это, он считает, что день, когда он вернется обратно в Джебраил, станет самым счастливым днем в его жизни.
Автор статьи отмечает, что Азербайджанская армия вернула Джебраил в результате успешных боевых операций. После освобождения района, один из родственников Адиля Шарифова посетил Джебраил и увидел, что их дом полностью разрушен. Мать Адиля до сих пор хранит ключи от их дома.
Вынужденный переселенец отмечает, что после возвращения в Джебраил он там построит новый дом. По словам Адиля Шарифова, если проживающие в Карабахе армяне будут вести себя спокойно и соблюдать законы Азербайджана, то два народа смогут жить в мире и согласии.
В статье говорится, что 50-летняя уроженка Шуши Ульвия Джумаева сможет вернуться в более менее сохранившийся город. Участвовавший в боях ее брат Насими рассказал, что их родной дом уцелел.
Автор напоминает, что Шуша также была возвращена Азербайджанской армией. Ульвия Джумаева рассказывает, что когда их семья покинула город, в их доме заселились армяне, которые забрали все вещи.
Несмотря на наличие дома в Баку, Ульвия Джумаева всегда жила с надеждой когда-нибудь вернуться в Шушу. Женщина вспоминает, что в их классе учились армяне и никогда с ними не было плохих отношений. Войну и этнические чистки начали преступные лидеры Армении.