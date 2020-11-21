Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский обрушился с критикой в адрес армянских политиков, которые хотели втянуть Россию в войну в Нагорном Карабахе.

«Пару недель назад приехали депутаты армянского парламента. Эти нахлебники сказали, пусть Россия поможет. Сейчас, русские там будут погибать? Вот русские пришли, и эта же партия выступает против. Мол, как это так - заключили соглашение? Они, что, думали, русские придут, азербайджанцев победят, Баку возьмут и передадут Баку и Карабах армянам? А в Россию пусть идут гробы, груз-200, отгружайте русских. Вот что они хотят», - сказал Владимир Жириновский в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на российском телевидении.